Kunstprojekt für Kinder und Geflüchtete Quassel-Atelier braucht neue Förderung

Gold und Dimon leiteten Malereien an und gaben den Kindern Tipps. Durch ihre unterschiedlichen Muttersprachen dienten sie als Vermittler. Die Kommunikation im Kunstprozess funktionierte aber auch ohne Worte. „Die Kinder haben in der Hinsicht ohnehin eine unbedarfte Herangehensweise,“ sagt Veloz Duran. Das Wichtigste sei dabei „die Kinder einfach Kinder sein zu lassen“. Gerade auch deshalb, um den ukrainischen Kindern eine Ablenkung zu Krieg und Flucht zu bieten. Eine Verarbeitung dieser Themen sei deutlich in den Bildern zu erkennen, so die 46-Jährige. „Die Bilder fangen alle düster an, aber werden im Verlauf immer fröhlicher.“