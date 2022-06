Open-Air-Konzerte : Alle Informationen zum KunstRasen 2022 in Bonn

Die ersten Acts für den Kunstrasen 2020 stehen fest. Foto: kuenster

Service Bonn My Chemical Romance, Sting oder auch Roland Kaiser: Auf dem KunstRasen in Bonn treten auch 2022 wieder verschiedene namhafte Künstler auf. Wir haben alle Infos zu den Konzerten, zu Tickets und zu Anreisemöglichkeiten zusammengefasst.



Die Konzerte auf dem KunstRasen in Bonn gehören in jedem Sommer zu den Open-Air-Highlights der Stadt. Auf der Veranstaltungsfläche in der Rheinaue in Bonn treten dort jährlich national und international bekannte Künstler und Bands auf. Zudem gibt es dort in den Sommermonaten noch weitere Veranstaltungen.

In diesem Jahr starten die Konzerte am 17. Juni. Den Auftakt machen My Chemical Romance, die zudem am 18. Juni noch ein Zusatzkonzert geben. Den Abschluss macht Roland Kaiser, der gemeinsam mit seiner Band am 13. August auftritt. Viele der diesjährigen Konzerte sind aus dem vergangenen Jahr verschoben worden. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit für die neuen Termine.

Die Konzerte auf dem KunstRasen 2022 im Überblick:

Freitag, 17., und Samstag, 18. Juni: My Chemical Romance , Auftritt ab 20 Uhr, Einlass ab 17 Uhr, Vorband ab 19 Uhr. Für beide Konzerte gibt es noch Tickets.

, Auftritt ab 20 Uhr, Einlass ab 17 Uhr, Vorband ab 19 Uhr. Für beide Konzerte gibt es noch Tickets. Mittwoch, 29. Juni: Wincent Weiss , Auftritt ab 20 Uhr, Tickets gibt es hier.

, Auftritt ab 20 Uhr, Tickets gibt es hier. Dienstag, 5. Juli: Deep Purple , Auftritt ab 19 Uhr, Tickets gibt es hier.

, Auftritt ab 19 Uhr, Tickets gibt es hier. Mittwoch, 6. Juli: Nico Santos , Auftritt ab 19 Uhr, Tickets gibt es hier.

, Auftritt ab 19 Uhr, Tickets gibt es hier. Sonntag, 10. Juli: Sting , Auftritt ab 19 Uhr, Einlass ab 16 Uhr. Das Konzert ist ausverkauft.

, Auftritt ab 19 Uhr, Einlass ab 16 Uhr. Das Konzert ist ausverkauft. Dienstag, 12. Juli: Melissa Etheridge , Auftritt ab 18 Uhr, Tickets gibt es hier.

, Auftritt ab 18 Uhr, Tickets gibt es hier. Donnerstag, 14. Juli: Toto , Auftritt ab 19 Uhr, Tickets gibt es hier.

, Auftritt ab 19 Uhr, Tickets gibt es hier. Freitag, 15. Juli: Lea , Auftritt ab 19 Uhr, Tickets gibt es hier.

, Auftritt ab 19 Uhr, Tickets gibt es hier. Donnerstag, 4. August: Pietro Lombardi , Auftritt ab 19 Uhr, Tickets gibt es hier.

, Auftritt ab 19 Uhr, Tickets gibt es hier. Freitag, 5. August: Simple Minds , Auftritt ab 19 Uhr, Tickets gibt es hier.

, Auftritt ab 19 Uhr, Tickets gibt es hier. Sonntag, 7. August: The BossHoss , Auftritt ab 19 Uhr, Tickets gibt es hier.

, Auftritt ab 19 Uhr, Tickets gibt es hier. Montag, 8. August: Katie Melua , Auftritt ab 19 Uhr, Tickets gibt es hier.

, Auftritt ab 19 Uhr, Tickets gibt es hier. Mittwoch, 10. August: Sarah Connor, Auftritt ab 18 Uhr, Tickets gibt es hier.

Auftritt ab 18 Uhr, Tickets gibt es hier. Samstag, 13. August: Roland Kaiser, Auftritt ab 19 Uhr, Tickets gibt es hier.

Weitere Veranstaltungen auf dem KunstRasen 2022

Eine Tradition ist mittlerweile das Klassik!Picknick mit dem Beethoven Orchester Bonn. Es findet statt am Sonntag, 26. Juni. Das Picknick startet um 17 Uhr, das Orchester spielt ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Speisen können selbst mitgebracht werden. Es gibt jedoch die Möglichkeit, eingedeckte Tische zu buchen. Tickets gibt es hier.

mit dem Beethoven Orchester Bonn. Es findet statt am Sonntag, 26. Juni. Das Picknick startet um 17 Uhr, das Orchester spielt ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Speisen können selbst mitgebracht werden. Es gibt jedoch die Möglichkeit, eingedeckte Tische zu buchen. Tickets gibt es hier. Erstmals wird am Samstag, 9. Juni, ein Folk!Picknick veranstaltet. Auf der Bühne stehen Bands und Musiker aus der Singer-Songwriter-Szene. Start ist um 15 Uhr.

Das Klassik!Picknick findet auch in diesem Jahr wieder statt. Foto: Benjamin Westhoff

KunstRasen in Bonn: Adresse, Anfahrt und Parkplätze

Das Konzertgelände vom KunstRasen befindet sich in der Rheinaue in Bonn-Gronau, direkt am Rhein und auf gleicher Höhe mit dem Post-Tower. Die Anschrift lautet Charles-de-Gaulle-Strasse in 53113 Bonn. Parkplätze sind laut Veranstalter ausgeschildert, dazu gehören auch Parkhäuser. Die Kosten für einen Parkplatz betragen in der Regel fünf bis sechs Euro.

Die Anreise ist auch mit dem Öffentlichen Nahverkehr möglich. Mit den U-Bahnen der Linie 16, 63 und 66 geht es bis zu den jeweiligen Haltestellen „Rheinaue“ oder „Heussallee“, von dort geht es dann zu Fuß in wenigen Minuten zum Konzertgelände. Die Buslinien 610 und 611 halten am „Johanniterkrankenhaus“. Fußgänger und Radfahrer folgen einfach dem Rhein, bis das Gelände zu sehen und ausgeschildert ist.

KunstRasen in Bonn: Was darf ich mitnehmen?

Besucher dürfen Taschen mitnehmen, die eine Größe von Din-A4 jedoch nicht überschreiten. Erlaubt sind dagegen eine PET-Flasche oder ein Tetrapack bis 0,5 Liter sowie eine Decke. Größere Taschen müssen an der Garderobe abgegeben werden. Es gibt Kontrollen am Eingang. Das Mitbringen von weiteren Speisen und Getränken, Glasflaschen, Deo, allen Arten von Stühlen und Klapphockern, Kinderwagen, großen Regenschirmen, Tieren, Waffen, Drogen, Feuerwerk und Bengalos ist nicht gestattet.

KunstRasen in Bonn: Essen und Trinken

Auf dem KunstRasen-Gelände gibt es verschiedene Stände mit Essen und Trinken. Zudem gibt es ein Merchandise-Zelt. An denen kann sowohl bar als auch mit Karte bezahlt werden.

KunstRasen: Hinweise für Menschen mit Behinderung

Natürlich können auch Rollstuhlfahrer den KunstRasen besuchen. Allerdings erfolgt der Zugang über einen Weg aus Kopfsteinpflaster, das Festivalgelände selbst ist eine Wiese. Für Rollstuhlfahrer gibt es einen erhöhten Bereich, auch behindertengerechte Toiletten sind vorhanden. Karten für Menschen mit Behinderung können gesondert telefonisch bestellt werden unter der Rufnummer 0228/502010. Der Eintritt für eine ausgewiesene Begleitperson ist frei. Der Behindertenausweis ist beim Kauf der Karte und am Einlass vorzuzeigen.

