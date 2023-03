Konzertreihe in Bonn Der letzte Act für den KunstRasen 2023 steht fest

Michael Patrick Kelly, der vielen noch als Paddy Kelly und Mitglied der Band Kelly Family bekannt sein dürfte, wurde mit selbiger mit mehreren Musikpreisen ausgezeichnet. Die Band verkaufte ab Mitte der 1990er Jahre mehr als 20 Millionen verkauften Tonträgern und gehörte damit zu den kommerziell erfolgreichsten Interpreten in Europa. 2003 veröffentlichte er sein Solodebüt "In Exile" und zog sich danach in ein Kloster in Frankreich zurück. Mittlerweile tritt er wieder regelmäßig als Sänger und Musiker auf. Sein aktuelles Album B.O.A.T.S belegte Platz zwei in den deutschen Charts.