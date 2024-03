Bonner Open-Air-Saison Eurythmics-Legende Dave Stewart komplettiert das KunstRasen-Programm 2024

Eurythmics-Legende Dave Stewart gastiert am 19. Juli 2024 auf dem Bonner KunstRasen. Das Konzert verspricht nach Angaben der Veranstalter eine Zeitreise mit den großen Eurythmics-Hits wie „Sweet Dreams (Are Made of This)," „Here Comes the Rain Again," „Love Is a Stranger”, „Would I Lie to You”, „Missionary Man” and „There Must Be An Angel (Playing With My Heart) “. Die hochkarätige Band unter der Leitung von Dave Stewart umfasst acht Musiker, die den typischen Eurythmics-Sound auf die Bühne bringen. Über einen Auftritt der Band im vergangenen November in der Schweitz schrieb die Basler Zeitung: „Hatte man sich im Vorfeld des Auftritts, der offiziell den etwas sperrigen Namen ‚Eurythmics Songbook featuring Dave Stewart’ trägt, noch gefragt ‚Kann das gut gehen ohne Frontfrau Annie Lennox?’, so ist nach den knapp anderthalb Stunden klar: Ja.“