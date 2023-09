Ein „Funk & Soul“-Doppelpaket Zwei Stars aus den 70ern beim KunstRasen 2024

Wer die Disco-, Soul- und Funk-Zeit der 1970er liebt, wird am 4. Juli 2024 voll auf seine kosten kommen: Nile Rogers & Chic sowie Kool & The Gang werden auf dem KunstRasen im Doppelpack auftreten und ihren Fans den Sound der 1970er und 80er Jahre geben, den Sie lieben. Berühmt geworden ist Nile Rodgers durch seine Band Chic mit dem größten Hit „Le Freak“. In den 1980er Jahren hat er vor allem für Größen wie David Bowie, Madonna, Daftpunk oder Beyoncé Hits produziert. Für weitere Hits wird „Kool & The Gang“ sorgen. Damit ist „Ce-le-braaaaa-tion“ der Fans garantiert.