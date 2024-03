Konzert im Sommer Jason Derulo tritt auf dem KunstRasen in Bonn auf

Als der junge Pop-Artist Mika im Jahre 2007 seine Debütsingle „Grace Kelly“ ins Rennen um die Chartspitze schickte, lag die Welt ihm zu Füßen. Mit seiner hohen, leicht exaltierten Stimme sang er sich in die Herzen der Menschen. Auch seine beiden ersten Alben „Life in Cartoon Motion“ und „The Boy Who Knew Too Much“ gingen durch die Decke. Mit seinem ersten komplett in Französisch eingesungenem aktuellen Album „Que ta tête fleurisse toujours“ kommt der Sänger in diesem Jahr zu drei Konzerten nach Deutschland. Im April tritt er in Berlin auf, der Bonner KunstRasen wird darauf am 29. Juli seine zweite Station sein. Im Februar 2023 veröffentlichte Mika seine erste Filmmusik zum französischen Film „Zodi et Tehu: freres du desert“, für den er mit über 160 Musikern aus der ganzen Welt zusammenarbeitete.