Open-Air-Konzerte in Bonn Was Besucher 2025 beim KunstRasen erwartet

Die Konzerte auf dem KunstRasen in Bonn gehören in jedem Sommer zu den Open-Air-Highlights der Stadt. Auf der Veranstaltungsfläche in der Bonner Rheinaue treten dort jährlich national und international bekannte Künstlerinnen, Künstler und Bands auf. Zudem gibt es dort in den Sommermonaten noch weitere Veranstaltungen.