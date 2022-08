Konzertreihe in Bonn : Erste Band für den KunstRasen 2023 steht fest

Konzertreihe in Bonn

Im kommenden Jahr steht die Band Brings auf der KunstRasen-Bühne. Dieses Bild zeigt Roland Kaiser beim Auftritt im Sommer 2022 in Bonn. Foto: Ingo Firley

Bonn Nur zwei Wochen nach dem letzten Konzert auf dem KunstRasen steht bereits die erste Band für die kommende Saison fest. Eine Kölner Band soll im August 2023 auf der Bühne in der Rheinaue in Bonn stehen.

Kaum sind die Konzerte auf dem Kunstrasen in Bonn für diesen Sommer vorbei, da kündigen die Veranstalter auf Facebook auch schon die erste Band für das nächste Jahr an: Brings stehen als der erste Act fest. Die Kölsch-Rock Band aus Köln steht am 4. August 2023 auf der Bühne.