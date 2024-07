Rheinaue in Bonn Greta van Fleet rocken den KunstRasen

Bonn · Die US-amerikanische Rockband hat am Mittwoch auf dem KunstRasen in der Bonner Rheinaue gespielt. Vor rund 7000 Fans überzeugte die Band um Frontmann Joshua Kiszka mit überragenden Live-Qualitäten. So fetzig war der Auftritt.

03.07.2024 , 23:33 Uhr

Samuel und Joshua Kiszka von Greta van Fleet. Foto: Thomas Kölsch

Von Thomas Kölsch Freier Mitarbeiter