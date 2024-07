KunstRasen Bonn Larkin Poe und die Rival Sons lassen die Wiese beben

Gleich mit dem zweiten Stück an diesem angenehm temperierten Sommerabend auf dem Bonner KunstRasen legen sich die Lovell-Schwestern fest: Da erklingt nämlich das ikonische Instrumentalstück „Jessica“ der Allman Brothers, eine Band, die wie ein Synonym für den Südstaaten-Rock steht. Larkin Poe, wie die aus Georgia stammenden und nun frisch aus Nashville angereisten Lovells ihre Band in Anspielung auf den (sehr) entfernten Verwandten der Familie, Edgar Allan Poe, tauften, lieben den rustikalen, gitarrenorientierten Südstaatensound, die Riffs und die Kraft dieser Musik. Das haben sie seit der Bandgründung vor knapp anderthalb Jahrzehnten auf ihren bislang acht Alben eindrucksvoll gezeigt. Aber „Jessica“ ist zugleich auch eine sympathische Reverenz an ihre ältere Schwester gleichen Namens, mit der die noch sehr jungen Talente bis 2009 als Lovell Sisters ihre Hörer beglückten.