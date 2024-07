Im Namen des Bartes ZZ Top mit Gegenprogramm zur Fußball-EM auf dem KunstRasen

Das gelingt nur Legenden: Der KunstRasen war am vergangenen Freitag wahrscheinlich der einzige Ort in Bonn, an dem nach 20.30 Uhr noch gejubelt wurde. Während die deutsche Nationalelf im Viertelfinale der Europameisterschaft Pech hatte und kurz vor Ende der Verlängerung ein finales Tor kassierte, feierten 6500 Besucherinnen und Besucher in der Gronau den wohl berühmtesten Rauschebart der Welt und ließen sich von niemand geringerem als ZZ Top mit staubtrockenen Bluesrock über das geplatzte Sommermärchen hinwegtrösten.