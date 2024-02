Karnevalsmotto für die Session 2024/25 „Kunterbunt und tolerant, su senn mir he im Jeckenland“

▶ Dank an den General-Anzeiger: Festausschusspräsidentin Marlies Stockhorst bezog auch den GA in ihrer Sessionsbilanz mit ein. Sie lobte den Karnevalskommentar, der an Rosenmontag im Bonner Lokalteil erschienen ist und sagte: „Diese Worte sprachen mir aus dem Herzen.“ Und damit jeder der anwesenden Gäste auch genau wusste, was sie meinte, las Marlies Stockhorst den Kommentar, in dem es um Toleranz, Akzeptanz und Miteinander im Karneval geht, im Gobelinsaal vor.