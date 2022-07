Wegen „Strombegrenzung“ langsamer : Kuriose Durchsage in Bahn irritiert Bonner Fahrgäste

Bonn Regionalbahnen zwischen Bonn und Köln fahren wegen einer sogenannten „Strombegrenzung“ langsamer. Rund 70 von ihnen sind bis einschließlich Mittwoch pro Tag betroffen.

Dass Züge nicht pünktlich sind, ist Alltag für viele Pendler. Die Durchsagen mit dem Hinweis auf Baustellen und der Bitte um Verständnis kennen sie auswendig. Am Dienstagmorgen hörte Irmgard Henseler allerdings eine Ansage, die sie aus dem Sitz gerissen hat. Ihr Zug – RB26 – vom Bonner Hauptbahnhof nach Köln Süd hatte ohnehin fünf Minuten Verspätung. Kurz vor 7 Uhr meldete sich der Zugführer – die Bahn war vollbesetzt – dass diese Regionalbahn wegen einer „Strombegrenzung“ nur mit „30 Prozent der Leistung“ fahren könne. „Wie bitte?“, die Bonnerin traute ihren Ohren nicht und war sehr beunruhigt. „Geht der Bahn schon jetzt wegen des Ukrainekriegs oder den Wartungsarbeiten an der russischen Pipeline Nordstream 1 der Strom aus?“

Für Bahnstrom ist DB Netz zuständig

Der Sprecher sagt: Ursache sei vermutlich eine Baustelle verbunden mit Arbeiten an der Stromversorgung, sodass die Bahn nicht mit voller Kapazität fahren könne. Welche Baustelle genau, wisse er nicht. Aber er könne ankündigen, dass diese Einschränkung am Dienstag bis 18 Uhr und am Mittwoch von 7 bis 18 Uhr dauert. Betroffen seien pro Tag rund 70 Züge. Unterdessen haben sich die Verspätungen mehrerer Regionalbahnen zwischen Bonn und Köln längst wie Laufmaschen bis ins kleinste Dorf gezogen.

Aus Sicht von Irmgard Henseler fehlte der Durchsage schlicht eine Erklärung, warum die Bahn unter eingeschränkter Stromlast fahren müsse. Wie es überhaupt zu der Durchsage im Zug kam, war am Dienstag nicht zu klären. Aber irgendjemand muss ja die Sprechvorlage geliefert haben. Von der Bundesnetzagentur, die ihren Sitz in Bonn hat, war es jedenfalls niemand. Zumal die Behörde sich derzeit hauptsächlich mit dem Thema Gas-Lieferungen beschäftigt. Auf Anfrage heißt es, für Bahnstrom sei DB Netz zuständig. Zwar könne es Engpässe im Spannungsbereich der Bahn geben, aber davon sei nichts bekannt. Dann hätten sich die Verkehrsbetriebe gemeldet.

Fahrgäste vermissen Informationen

Beim Verkehrsunternehmen Transdev, das auch die Mittelrheinbahn, also die RB 26, betreibt, hört man in der Pressestelle von diesem Problem zum ersten Mal. Das habe es auch zuvor noch nie gegeben. Von DB Netz gebe es lediglich den Hinweis, dass „aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz am 12. und 13. Juli bei ausgewählten Abfahrten von Bonn Hauptbahnhof in den frühen Morgen als auch späten Abend- und Nachtstunden der Zughalt Köln West nicht bedient werden“ kann. So stehe es auch zur Information aller Fahrgäste auf der Homepage – plus vieler weiterer Baustelleninformationen.