Neues Lokal in der Südstadt Wie sich ein Paar aus Bonn den Traum vom eigenen Restaurant erfüllte

Schwarze Schafe sind rebellisch, dickköpfig, eigenwillig. „Sie heben sich eben von der Masse ab und sind nicht so wie alle anderen“, lacht Roxanna Kutschke. Eine Eigenschaft, die sie mit ihrem Partner Simone Lilliu in ihrem gemeinsamen Restaurant „La Pecora Nera“ (Das schwarze Schaf) umsetzen will. „Wir wollen unseren Gästen nicht nur die Küche Sardiniens präsentieren“, erklärt Lilliu. „Sondern vielmehr ein Restaurant sein, in dem sich Menschen begegnen, sich gemeinsam an einen Tisch setzen und ins Gespräch kommen.“ Dreh- und Angelpunkt des neuen Restaurants in der Weberstraße ist dafür ein großer Tisch in der Mitte des Lokals, an dem mindestens zehn Personen Platz finden.