Nach Protestwelle wegen Schließung : Größtes mobiles Labyrinth der Welt in Bonner Rheinaue eröffnet

Größtes mobiles Labyrinth der Welt in Bonner Rheinaue eröffnet

Das größte mobile Labyrinth der Welt wurde am Wochenende in Bonn eröffnet. Foto: Stefan Knopp

Bonn Das größte mobile Labyrinth der Welt wurde am Wochenende in der Bonner Rheinaue eröffnet, allerdings nur für Besucher mit negativem Corona-Test. Gegen manche Vorschriften der Stadt Bonn hatte Betreiber Rolf Rau protestiert. Außerdem war unklar, ob das Labyrinth dieses Jahr öffnen darf.

Endlich geht es wieder los: Am Donnerstag wurde das Labyrinth in den Rheinauen im strömenden Regen aufgebaut, seit diesem Wochenende sind seine Irrwege für die Besucher geöffnet. Das ist eine gute Nachricht nach all dem Hickhack um die Frage, ob sich dieses Freizeitangebot des Vereins Freies Förderwerk mit dem Denkmalschutz im Park vereinbaren lässt. Entsprechend froh über die Entscheidung zum Fortbestehen des größten mobilen Irrgartens der Welt waren nicht nur Betreiber Rolf Rau und sein Team, sondern auch die Besucher, die sich im Lauf des Tages dort einfanden.