Gährliche Partydroge Lachgas-Kauf an Bonner Kiosk-Theken nimmt zu

Für den Rausch muss es inhaliert werden. Dazu füllen die Konsumenten es aus kleinen Kartuschen oder aus größeren, etwa unterarmgroßen Flaschen in Ballons. Die Rede ist von Lachgas – in der Fachsprache Distickstoffmonoxid genannt. Kurz: N 2 O. Beim morgendlichen Gang zum Kiosk dürften die besagten Flaschen dem einen oder anderen schon aufgefallen sein. Auf den meisten stehen die Worte „Exotic Whip“ oder „Miami Magic“. Vermarktet werden sie als „Sahnebereiter“. Das Gas wird nämlich unter anderem als Aufschäummittel eingesetzt. Was zunächst harmlos klingt, birgt jedoch ernsthafte Risiken. Trotzdem machen einige Kioskbetreiber für die immer beliebter werdende Partydroge seit geraumer Zeit Werbung an ihren Schaufenstern. Wir haben mit einem von ihnen und mit einer Präventionsfachkraft aus Bonn gesprochen.