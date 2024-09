Lärmaktionsplan der Stadt 25 Straßenzüge in Bonn als Lärm-Hot-Spots identifiziert

Es rauscht und rattert, scheppert und klackert: Stadtlärm verursacht Stress und kann sogar krank machen. Autohupen, quietschende Straßenbahnbremsen, Menschengewirr. Ein Thema, das in Deutschland und auch in Bonn bislang offenbar nicht ausreichend beachtet wurde. „Politik und Behörden vernachlässigen den Schutz ihrer Bürgerinnen und Bürger vor krankmachendem Verkehrslärm massiv“, kritisiert die Deutsche Umwelthilfe. Eine Abfrage des Vereins habe gezeigt, dass nur 19 von 82 Großstädten in Deutschland die von der EU gesetzlich vorgeschriebenen Lärmaktionspläne fristgerecht erstellen können. Auch die Stadt Bonn ist zu spät dran.