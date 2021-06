GA-Interview : „Wir warten auf die Freigabe für Body-Cams“

Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes bereiten sich Ende Mai auf ihren Einsatz am Poppelsdorfer Schloss vor. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Mit dem Ende der Pandemie kommt der Sommer – und damit wieder viel Arbeit für den Stadtordnungsdienst. Über die Lage in Bonn und die Pläne für eine eigene Geschäftsstelle sprachen Carsten Sperling und Ullrich Forkert mit Lisa Inhoffen und Rüdiger Franz.



Herr Sperling, Herr Forkert, viele Einschränkungen des Lebens liegen hinter uns. Wie geordnet bewältigen die Bonner aus Ihrer Sicht denn die ersten Corona-Lockerungsschritte?

Carsten Sperling: Für den Stadtordnungsdienst kann ich das Fazit ziehen, dass es gut funktioniert. Natürlich spürt man, dass die Bevölkerung danach giert, ins normale Leben zurückkehren zu dürfen, was wir am Betrieb in Außengastronomie und Einzelhandel beobachten können. Die Poppelsdorfer Gastromeile ist fast so voll wie früher. Dennoch werden dort in der Straße und in den Geschäften zumeist Masken getragen und die Abstände eingehalten, auch die Wirte achten auf die Einhaltung der Regeln wie etwa die Testpflicht. Dadurch haben wir zwar nicht weniger Aufgaben, aber die Unterstützung durch Gastronomen, Geschäftsinhaber und die Bevölkerung macht es uns insgesamt leichter.

Allerdings hat ein Epidemiologe aus Bremen neulich in einem GA-Interview die These aufgestellt, die bis vor Kurzem hohen Inzidenzwerte in Bonn könnten auch mit der schlechten Beachtung der AHA-Regeln zu tun haben.

Ullrich forkert: Auch, wenn es immer wieder mal andere Berichte gibt: Unsere Beobachtung ist die, dass die Regeln bezüglich Abständen und Masken in Bonn recht gut eingehalten werden. Zugleich ist unsere Erfahrung, dass Momentaufnahmen einzelner Verstöße schnell verallgemeinert werden.

Wie verlief aus Ihrer Sicht die Einhaltung der Quarantäneverordnungen, wie stark war das Ordnungsamt hierbei gefordert?

Zu den Personen Carsten Sperling arbeitet seit 1990 bei der Stadt Bonn. Nach der Ausbildung war er u. a. im Straßenverkehrsamt, Ausländeramt und dem SGB tätig und ist seit 2017 bei den Bürgerdiensten Abteilungsleiter für den Stadtordnungsdienst, die Wache GABI und die Bußgeldstellen. Ullrich Forkert ist seit 2008 bei der Stadtverwaltung Bonn beschäftigt und war zunächst im Umweltamt tätig. Zuletzt hat er dort als Sachgebietsleiter im Bereich der Unteren Umweltbehörde gearbeitet. Seit Mai 2020 ist er im Amt für Bürgerdienste als Sachgebietsleiter für den Stadtordnungsdienst verantwortlich.

Forkert: Auch hier sind unsere Feststellungen sehr positiv gewesen. Wie haben für die Überprüfung einen sehr hohen personellen Aufwand betrieben, weil wir glauben, dass hierin das A und O der Pandemiebekämpfung liegt. Insgesamt haben wir nur sehr wenige Verstöße festgestellt, in denen es dann Bußgeldverfahren gab. In der Hochphase der Pandemie waren wir zeitweise mit sechs Mitarbeitenden unterwegs, die sich ausschließlich um die Einhaltung der Quarantäne gekümmert haben. Das war ein großer Einsatzschwerpunkt.

Sperling: Konkret haben wir bei der Bußgeldstelle 55 Anzeigen vorliegen wegen des Verdachts auf Quarantäneverstöße. Diese Fälle müssen natürlich erst einmal überprüft und die Verstöße letztlich bewiesen werden. Insgesamt wurden in sechs Fällen Bußgelder fällig.

Wie hoch waren sie?

Sperling: Quarantäneverstöße sind mit mindestens 500 Euro bewehrt.

In der City kann man aber dennoch viele Menschen beobachten, die rauchen oder Kaffee trinken und somit zumindest zeitweise keine Masken tragen. Wäre eine striktere Handhabung nicht besser?

Sperling: Ich halte es für ausreichend. Nach der Coronaschutzverordnung des Landes ist das Abnehmen der Maske zum Rauchen ohnehin nicht erlaubt, sondern nur zur notwendigen Versorgung mit Getränken oder Speisen, wie es in der Verordnung heißt. Wenn das jemand laxer sieht, weisen wir ihn auch darauf hin.

Die Zusatzbelastungen des Ordnungsamtes in der Pandemie waren offenkundig. In welchen Bereichen gab es zugleich Entlastungen?

Sperling: Insgesamt waren wir mit einer unglaublich gestiegenen Arbeitsbelastung konfrontiert. Weggefallen sind lediglich vorübergehend die Jahrmärkte, Pützchens Markt und der Weihnachtsmarkt im Marktwesen und die Konzerte und Veranstaltungen mit den Sicherheitskonzepten, die durch die Veranstaltungskoordination bearbeitet werden. Dafür sind die Versammlungen hinzugekommen, die wir früher ordnungsbehördlich kaum begleiten mussten. Hier mussten wir einerseits die Hygieneauflagen erlassen und waren andererseits auch für deren Kontrollen zuständig. Insofern blieb die Belastung unterm Strich dieselbe.

Welche Note würden Sie den Bonnern in Sachen „Corona-Disziplin“ erteilen?

Sperling: Ich würde bei zwei plus bis eins landen. Stadtordnungsdienst, Wache Gabi und Polizei haben etwa 5860 Anzeigen aufgenommen, um die 4200 Bußgeldbescheide wurden erlassen. Gemessen an Zeitraum und Einwohnerzahl halte ich diese Zahlen für recht gering.

Wie hat sich der Personalstand in den vergangenen Jahren entwickelt, und was sieht hier die mittelfristige Personalplanung vor?

Sperling: Wir haben seit 2018 einen Aufwuchs gehabt und den Streifendienst um sechs und die Leitstelle um fünf Stellen verstärkt. Dadurch konnten wir gewährleisten, dass die Leitstelle inzwischen bis ein Uhr besetzt und der Außendienst bis zwei Uhr im Dienst ist. Das hat uns schon sehr geholfen. Gemessen an der Corona-Pandemie bräuchten wir natürlich mehr Personal, daran arbeiten wir. Das gilt aber auch generell, weil wir aus der Bevölkerung immer wieder hören: Wir wünschen uns mehr Präsenz.

Geht damit auch der Wunsch einher, dass die Leitstelle länger als bis ein Uhr erreichbar ist?

Sperling: Das erscheint uns grundsätzlich auch sinnvoll. Gerade für die Wochenenden und die Tage vor Feiertagen prüfen wir die derzeit die Option, dann bis drei Uhr erreichbar und unterwegs zu sein. Sofern das Personal entsprechend aufwächst, wird es dafür eine Konzeption geben.

Allgemein ist allenthalben von zunehmender Aggressivität gegenüber Ordnungskräften die Rede. Wie ist die Lage diesbezüglich in Bonn?

Forkert: Leider machen auch wir diese Erfahrungen. In der Vergangenheit gab es relativ häufig nicht nur verbale, sondern in letzter Zeit vermehrt auch körperliche Übergriffe. Wir sehen das mit Sorge, weil offenbar die Hemmschwelle sinkt. Was auch auffällt: Anlass sind oft nicht größere Einsätze, sondern eher Bagatellen, die sich Bahn brechen. Zum Beispiel, weil jemand keine Maske trägt, wo es vorgeschrieben ist, und wir die Person dann ansprechen müssen.

Lässt sich eine bestimmte, besonders problematische Klientel beschreiben?

Forkert: Tatsächlich nein. Verbalaggressionen beispielsweise gehören leider inzwischen zu unserem Alltag und finden sich quer durch die Gesellschaft. Um ein Beispiel aus dem Straßenverkehr zu nutzen: Das Spektrum reicht vom Fahrer des Opel Corsa bis zu jenem des Porsche Cayenne. Viele Menschen nehmen den Alltagsdruck zum Anlass und lassen ihre Wut aus, sobald sie reglementiert werden. Nicht nur die Zahl der Fälle steigt, auch die Schwere der Bedrohungsszenarien nimmt zu. Ein Schimpfwort ist das eine, Drohungen wie „Ich stech‘ Dich ab“ schon etwas anderes. Eine dezidiert aggressive Grundstimmung lässt sich häufig bei größeren Einsätzen feststellen, wenn wir spätabends mit größeren Personengruppen konfrontiert sind.

Gibt es bestimmte neuralgische Viertel, bei denen die Mitarbeiter von vornherein wissen, hier könnte es brenzlig werden?

Forkert: Wir haben natürlich Bereiche, bei denen wir wissen: Wenn uns eine bestimmte Anzahl von Personen gegenübersteht, müssen wir auch mit einem entsprechenden Aufwand an Einsatzmitteln reagieren. Ein Beispiel: Wir erhalten die Information, dass um die 200 Menschen zu laut feiern. Dorthin fahren wir nicht mit einer Streife von zwei Mitarbeitern, sondern wir ziehen von vornherein deutlich mehr Kräfte zusammen. Wenn Sie wissen möchten, ob es No-Go-Areas gibt, in die wir gar nicht erst hinfahren, so lautet die Antwort ganz kategorisch nein.

Welche Bereiche in der Stadt fallen denn besonders auf?

Forkert: Das sind die einschlägigen „Party-Locations“, an denen sich gern viele Leute treffen. Dort haben wir entsprechende Einsatzschwerpunkte.

Was ist denn mit dem Hofgarten?

Forkert: Ich persönlich habe nirgendwo Probleme, mich dorthin zu begeben. Auch außerhalb meiner Dienstzeit. Das mag den Erfahrungen und Empfindungen jedes Einzelnen geschuldet sein, ob man an manchen Orten Angst bekommt oder nicht. Das Sicherheitsempfinden ist ja sehr subjektiv. Der eine findet einen Ort bedrohlich, für den anderen ist er dagegen ganz normal. Stichwort Hofgarten: Da beobachten wir, dass ein singuläres Ereignis gern dazu benutzt wird, es medial auszuschlachten. Wenn der Hofgarten im Fokus liegt, heißt es schnell, aha, da ist schon wieder etwas passiert, und dann wird das in den sozialen Netzen x-mal gelikt und schon denken alle, der Hofgarten ist ein krimineller Hotspot. Das ist er nicht.

Sperling: Aus diesen Gründen haben wir aber jetzt ein Projekt gestartet, bei dem wir in einer neuen innerstädtischen Geschäftsstelle für Kriminalprävention genau solchen Hinweisen nachgehen wollen. Wenn also Bürger Zweifel haben, ob der Ort, wo sie hingehen wollen, wirklich sicher ist, können sie sich an uns wenden. Dann werden wir uns der Sache annahmen, uns die Stelle genau anzuschauen und gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen wie im Hofgarten: Dort haben wir die Büsche zurückschneiden lassen, die Bänke wurden versetzt und die Beleuchtung verbessert. Und es wurden Mülleimer aufgestellt, in denen man nicht mehr so einfach Drogen verstecken kann. Das Ziel ist: Wir wollen im Vorfeld verhindern, dass Bürger sich an bestimmten Orten unwohl fühlen.

Wo kann man diese neue Geschäftsstelle finden?

Sperling: Sie wird beim Ordnungsamt im Stadthaus angesiedelt, und es wird Ansprechpartner für die Bürger geben. Gegebenenfalls werden wir Stadtwerke und Polizei hinzuziehen, um die Orte, wo Bürger Angst haben, genauer zu untersuchen. Ich denke, das ist ein Modell mit Zukunft. Der Start ist für nächstes Jahr geplant.

Gibt es bei Ihnen Überlegungen, wie man die immer wiederkehrenden Ereignisse wie die Partyzonen etwa am Rheinufer oder Poppelsdorfer Allee entschärfen und sie strukturell besser in den Griff kriegen kann?

Sperling: Das versuchen wir bereits, das wird aber auch eine Aufgabe der neuen Geschäftsstelle sein. Wir befinden uns deswegen schon lange im Austausch mit anderen Kommunen. In vielen Kommunen bestehen ja ähnliche Probleme. Auch stehen wir im engen Austausch mit dem Land und der Polizei. Wir schauen uns deren Erfahrungswerte an, um die Probleme strukturell angehen und Lösungen finden zu können. Das kann Sozialarbeit sein, es können auch andere Angebote überlegt werden. Unser Ziel ist es, den Menschen die Möglichkeit zu erhalten, sich draußen treffen zu können, ohne dass sich die Anwohner permanent gestört fühlen. Dafür müssen wir vor allem mehr Bewusstsein bei den Personen schaffen, die die Ruhe anderer stören. Sie müssen sich fragen, welche Auswirkungen hat mein Verhalten, nehme ich genügend Rücksicht auf andere?

Glauben Sie, dass sich das Problem verschärft hat, weil seit einem Jahr Clubs und Diskotheken geschlossen sind?

Sperling: Ja. Ganz klar hat sich die Lage dadurch deutlich verschärft. Das Verlangen, sich treffen zu können, seine Freunde zu sehen, das ist da, das ist nicht wegzudiskutieren. Und weil die entsprechenden Räume dafür fehlen, hat sich viel mehr nach draußen verlagert.

Forkert: Wir beobachten aber insgesamt, dass das Leben mehr und mehr im öffentlichen Raum stattfindet. Das ist nicht allein durch Corona bedingt. Das wird nach der Pandemie auch so bleiben, da sind wir uns sicher.

Anwohner der Rheinaue berichten uns, dass sich die Partyszene in den späten Abendstunden mehr und mehr in die Rheinaue verlagert hat, weil am Rheinufer oder an der Poppelsdorfer Allee doch inzwischen mehr kontrolliert wird. Was unternehmen Sie dagegen?

Forkert: Ja, die Verlagerung gibt es. Wenn wir an einer Stelle kontrollieren, suchen sich die Leute natürlich Bereiche, wo keine Kontrollen sind. In der Rheinaue haben wir bisher noch nicht so intensiv kontrolliert, weil das Problem dort bisher nicht bestand. Das wird sich ändern. Wir haben in der Rheinaue auch bereits mit stärkeren Kontrollen begonnen. Dabei müssen wir aber immer unsere personelle Situation und die aktuelle Einsatzlage im Blick behalten.