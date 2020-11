Feuerwehr-Einsatz in Tannenbusch : Starke Rauchentwicklung in Bonner Gewerbegebiet schreckte Anwohner

Offenes Lager im Gewerbegebiet Hohe Straße in Bonn-Tannenbusch hat am Sonntag lichterloh gebrannt. Foto: Polizei Bonn

Bonn-Tannenbusch Am Sonntagmittag ist ein offener Lager-Unterstand in einem Gewerbegebiet in Bonn-Tannenbusch in Brand geraten. Durch die starke Rauchentwicklung aufgeschreckt, alarmierten Anwohner daraufhin die Feuerwehr.



Von Dierk Himstedt

Gegen 13 Uhr am Sonntagmittag alarmierten Anwohner in der Nähe des Gewerbegebietes an der Hohen Straße in Bonn-Tannenbusch die Feuerwehr. Wie sich herausstellte, brannte dort ein als Lager benutzter offener Unterstand, es kam zu einer starken Rauchentwicklung.