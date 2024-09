Feuerwehreinsatz am Hermann-Wandersleb-Ring So sind die Lamas in Endenich entkommen

Der Kollege am Steuer des Feuerwehrwagens hatte offenbar nicht ganz realisiert, was Lars Eschmann ihm gesagt hatte: „Pass auf, da sind Lamas auf der Straße.“ Seine Reaktion ein paar Sekunden später: „Da sind Lamas!“ Die beiden Feuerwehrleute waren gegen 2 Uhr in der Nacht auf Montag auf dem Rückweg von einem Einsatz, als sie die Tiere in der Nähe des Hermann-Wandersleb-Rings sahen.