Anmeldungen an Bonner Schulen Land NRW: Schulweg von bis zu drei Stunden ist zumutbar

Die Suche nach einem Platz für ihr Kind an einer weiterführenden Schule in Bonn gestaltet sich für viele Eltern immer schwieriger. Eng ist es vor allem an den Bonner Gymnasien und Gesamtschulen, wie aus einer Vorlage der Schulverwaltung für die nächste Sitzung des Schulausschusses hervorgeht. Demnach bietet nur noch das Nicolaus-Cusanus-Gymnasium (NCG) in Bad Godesberg einige freie Plätze.