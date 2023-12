Frühere Ermekeilkaserne Land plant 150 weitere Plätze für Geflüchtete in Bonn

Bonn · Die Erstaufnahmeeinrichtung an der Reuterstraße in Bonn soll mit einem Containerbau erweitert werden und dann rund 800 Menschen Platz bieten. In diesem Bau will die Bezirksregierung vor allem Frauen und Familien mit Kindern unterbringen.

01.12.2023 , 18:00 Uhr

Seit 2016 dient die Ex-Kaserne in Bonn als Unterkunft für Menschen auf der Flucht. Foto: Jill Mylonas





Von Andreas Baumann Redakteur Bonn