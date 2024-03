Früheres Landesbehördenhaus Stadt Bonn schließt Öffentlichkeit im Projektbeirat nicht mehr aus

Die Stadtverwaltung hatte bislang darauf verwiesen, dass NQB-Vorlagen nach der vertraulichen Vorberatung auch noch öffentlich in den Ratsgremien diskutiert werden würden. Im Projektbeirat sei die Öffentlichkeit ausgeschlossen, weil es dort um vertrauliche Vergabe- und Vertragsangelegenheiten gehe. Das Argument zog aber aus zwei Gründen nicht: Erstens gibt es für solche Punkte in anderen Gremien einen nichtöffentlichen Teil im Anschluss an die öffentliche Sitzung. Zweitens behandelte der Beirat auch Themen, die nicht vertraulich waren – im Januar zum Beispiel einen Zustandsbericht über die Altbauten an der Friedrich-Ebert-Allee.