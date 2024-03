Kommission empfiehlt Sanierung Landesbehördenhaus in Bonn soll nicht abgerissen werden

Das frühere Landesbehördenhaus an der Friedrich-Ebert-Allee wird wahrscheinlich nicht abgerissen. So lautet das Votum einer Empfehlungskommission für das geplante „Neue Quartier Bundesviertel“ (NQB), die der Stadtrat eingesetzt hat. Die Kommission aus Kommunalpolitikern und Experten tagte am Freitag rund sieben Stunden lang und wählte eine von drei Planungsvarianten aus, die das Büro Cityförster vorgelegt hatte. Sie sieht auch ein neues Hochhaus von 120 Metern Höhe vor. Darin sind Wohnungen angedacht.