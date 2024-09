Beschluss im Rat Stadt Bonn kann beim Landesbehördenhaus weiter planen

Die Stadt kann die Planungen für das Neue Quartier Bundesviertel vorantreiben. Der Rat hat am Donnerstag mit Stimmen von CDU, Grünen und SPD den finalen städtebaulichen Entwurf des Planungsbüros Cityförster beschlossen. Auf dem Gelände des früheren Landesbehördenhauses will die Stadt auf Grundlage der Entwurfsplanung ein Wohn- und Arbeitsviertel mit einem Teil Handel, Gastronomie, Gewerbe, einer Grundschule und einer Kindertagesstätte entwickeln. Unklar ist zum jetzigen Zeitpunkt, ob die Stadt das Projekt in Teilen selbst entwickeln will.