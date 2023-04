Nach Attacke auf Wachtmeister vor Gericht 41-Jähriger muss nach Urteilsspruch dauerhaft in Psychiatrie

„Ein außergewöhnliches Verfahren geht heute zu Ende“, sagte Claudia Gelber. Die Vorsitzende Richterin der 3. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht hatte soeben die dauerhafte Unterbringung eines 41-jährigen Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Die größte Besonderheit des Prozesses war, dass er komplett ohne die Anwesenheit des Beschuldigten über die Bühne gegangen war. „Es handelt sich bei dem Beschuldigten um einen völlig randständigen Menschen“, so Gelber. Der 41-Jährige befinde sich in komplettem körperlichem und geistigem Verfall. Dazu komme es immer wieder zu Aggressionsdurchbrüchen, die nur schwer vorhersehbar seien. Daher sei es auch eine Frage der Sicherheit gewesen, das Verfahren in Abwesenheit des Beschuldigten durchzuführen. Vor Jahresfrist hatte er als Angeklagter in einem anderen Verfahren in Bonn mehrere Justizbedienstete angegriffen.