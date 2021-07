Mehr als 100 Fälle : Lehrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis wegen Kindesmissbrauchs angeklagt

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis Wegen Kindesmissbrauchs in mehr als 100 Fällen hat die Bonner Staatsanwaltschaft einen 30-jährigen Lehrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis angeklagt. Die Taten geschahen in einem Jugendcamp und im Internet.

Der erste Tatkomplex ereignete sich laut Anklage bereits im Jahr 2014. Damals arbeitete der junge Mann als Betreuer in einem Jugendcamp. Mit einem der zehnjährigen Gäste des Camps freundete sich der seinerzeit 23-Jährige dann laut Anklage näher an. Nach Ende der Freizeit hielten die beiden später mittels Whatsapp und per SMS Kontakt.