Betrüger erschleicht sich knapp 50.000 Euro : Mann gibt sich im Bonner Elisabeth-Krankenhaus als Pastoralreferent aus

Bonn Als Pastoralreferent hat sich ein 53-jähriger Dresdner ausgegeben und somit das Vertrauen eines Mannes im Bonner Elisabeth-Krankenhaus erschlichen. Um knapp 49.000 Euro betrog der 53-Jährige später den Sohn. Jetzt wurde der Täter vor dem Landgericht verurteilt.

Der Verhandlungstag war kurzfristig terminiert worden. Es war der letzte Tag, an dem der in Strafhaft in Dresden sitzende, verurteilte Betrüger für weitere in Bonn begangene Taten formaljuristisch noch zu einer Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt werden konnte. Der Fall sollte zunächst am Amtsgericht verhandelt werden, das seine Strafkompetenz aber als nicht ausreichend angesehen hatte. Somit übernahm die 3. Große Strafkammer am Landgericht den Fall. Die von der Dresdner Justiz verhängte Strafe von zwei Jahren und acht Monaten hat der Mann bereits so gut wie vollständig verbüßt.