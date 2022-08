Antragsschrift vor dem Landgericht : Mann soll Polizisten in Bonn angegriffen haben

Bonn Das Bonner Landgericht muss darüber entscheiden, ob ein Mann in eine Psychiatrie eingewiesen werden muss. Er soll Polizisten angegriffen haben. Außerdem fand man eine Art Miniatur-Molotowcoctail in seinem Rucksack.

Der 38-jährige Bonner wirkte bei seiner Vernehmung vor Gericht zunächst alles andere als verwirrt: Mit klaren Worten skizzierte der Beschuldigte am Donnerstag vor den Richtern der Zweiten Großen Strafkammer am Bonner Landgericht wie und warum er am 6. März 2021 in der Poppelsdorfer Allee zahlreiche Hinweistafeln auf die dort damals bestehende Maskenpflicht heruntergerissen und zertreten hatte. Allerdings steht der Sohn eines ehemaligen Bonner Diplomaten aktuell nicht wegen Sachbeschädigung, sondern wegen eines tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz vor Gericht. Im Nachgang zu seiner Plakataktion hatte er sich nämlich am Venusbergweg einer Kontrolle durch die von Zeugen herbeigerufene Polizei widersetzt. Nach seiner Festnahme entdeckten die Beamten dann auch noch eine Art Miniatur-Molotowcocktail in seinem Rucksack.