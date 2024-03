Prozess vor dem Bonner Landgericht Psychisch Kranker griff immer wieder Frauen an

Seine Gewaltausbrüche hatten ausnahmslos Frauen zum Ziel: Ein 24-jähriger Bonner ist am Dienstag unbefristet in die Psychiatrie eingewiesen worden. Das ist das Ergebnis eines Sicherungsverfahrens vor der 2. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht. Der Sohn einer gutbürgerlichen Familie ist von einer psychiatrischen Erkrankung betroffen und steht bereits seit dem Jahr 2019 unter Betreuung. Seine aggressiven Schübe seien allerdings derart heftig und auch häufig, dass der junge Mann eine Gefahr für die Allgemeinheit darstelle, befanden die Richter unter dem Vorsitz von Wolfgang Schmitz-Justen.