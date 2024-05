Entscheidung am Landgericht Bonn Zocker bekommt 95.000 Euro Spielschulden von Tipico erstattet

In einem Verfahren am Landgericht Bonn hat ein Mann gegen den Sportwetten-Anbieter Tipico geklagt. Zwischen Juli 2013 und Oktober 2022 hatte der Mann, der nach Angaben seiner Rechtsanwaltskanzlei aus dem Zuständigkeitsbereich des Bonner Landgerichts stammt, insgesamt 95.302 Euro Schulden bei Online-Sportwetten und anderen Glücksspielen des Anbieters verzockt. Wie Sprecher Nils Leidloff von der vertretenden Kanzlei Goldenstein angibt, habe Tipico in diesem Zeitraum jedoch nicht über eine deutsche Konzession für Online-Glücksspiel verfügt, sondern lediglich über eine maltesische. Die Verluste seien demnach ungültig.