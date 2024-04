Vorfall in Supermarkt Bonner erhält Bewährungsstrafe nach Angriff auf Sicherheitsmitarbeiter

Wichtiger als das Strafmaß war die Frage nach einer möglichen unbefristeten Unterbringung in der Psychiatrie: Die Staatsanwaltschaft hatte einen 35-Jährigen wegen Diebstahls geringwertiger Sachen sowie vorsätzlicher Körperverletzung in Tateinheit mit versuchter gefährlicher Körperverletzung und versuchter Nötigung angeklagt. Die Richter des Landgerichts befanden den Mann zwar für schuldig, sahen aber von einer Unterbringung in einer Psychiatrie ab und sprachen eine siebenmonatige Bewährungsstrafe aus.