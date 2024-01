Fall vor dem Landgericht Urteil nach inszenierten Überfällen auf Bonner Hotels

Die beiden Verurteilten wirkten gefasst, aber es war ihnen deutlich anzumerken, dass sie von dem soeben verkündeten Urteilsspruch durchaus beeindruckt waren: Zu jeweils drei Jahren und drei Monaten Haft wegen gemeinsamen Diebstahls und gemeinsamen besonders schweren Raubes sind die 22- und 28-jährigen Kölner am Freitagmittag vor der 11. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht unter dem Vorsitz von Isabel Köhne verurteilt worden. Sie hatten an den Rezeptionen zweier Bonner Hotels insgesamt fast 11.000 Euro gestohlen beziehungsweise geraubt.