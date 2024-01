Fall vor dem Bonner Landgericht Fünf Jahre Haft nach tödlichem Schlag mit Salzkristalllampe

„Diese Frau hat sicherlich viel erlebt“, sagte Klaus Reinhoff zu Beginn der Urteilsbegründung. Von sexuellem Missbrauch bis zu massiver Gewalterfahrung reichten die Schicksalsschläge ihrer schweren Jugend. In der Nacht vom 24. auf den 25. November 2017 müsse es dann eine Art Flashback gegeben haben, als ein 42-jähriger Mann aus Limperich sie berührt hatte und offenkundig Sex wollte: Sie griff sich eine massive Salzkristalllampe und schlug sie dem Mann, den sie erst kurz zuvor kennengelernt und in dessen Wohnung begleitet hatte, vier Mal auf den Hinterkopf. Nach zwei weiteren Schlägen war das Opfer tot. Am Mittwochmittag wurde die Täterin nun wegen Totschlags in einem minderschweren Fall zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt. Das Schwurgericht unter Reinhoffs Vorsitz ging davon aus, dass die 35-Jährige zur Tatzeit in ihrer Steuerungsfähigkeit erheblich eingeschränkt war.