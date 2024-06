89-Jähriger ließ Bande auffliegen Bonner Landgericht verurteilt drei falsche Polizisten

Zu Freiheitsstrafen von vier Jahren und neun Monaten, drei Jahren und drei Monaten sowie einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten sind am Mittwochmittag drei sogenannte falsche Polizisten vor dem Bonner Landgericht verurteilt worden. Die Richter der 7. Großen Strafkammer unter dem Vorsitz von Anja Johansson befanden das Trio des gemeinschaftlichen Bandenbetrugs sowie der Amtsanmaßung für schuldig. Der Betrug lief in den verurteilten vier Fällen ähnlich ab: Mit psychologisch geschickter Gesprächsführung brachten Bandenmitglieder, die mutmaßlich aus dem Libanon anriefen, die Senioren dazu Geld abzuheben und an einem zuvor vereinbarten Ort zu deponieren. Den Opfern wurde von den vorgeblichen Polizisten vorgespiegelt, dass man eine Bande „rumänischer Einbrecher“ dingfest machen wolle und dabei auf die Mitwirkung der Angerufenen setze.