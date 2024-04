„Der klassische Täter ist der Stiefvater“ Landgericht klärt über Missbrauch an Kindern und Jugendlichen auf

„Das gefährdete Kind ist das ungeliebte Kind“, benannte Karla Verlinden das Hauptrisiko für sexuellen Missbrauch: Die Erziehungswissenschaftlerin von der Katholischen Hochschule NRW in Köln hatte mit ihrem Impulsvortrag eine Veranstaltung zum Thema „sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche“ eröffnet, die am Donnerstagabend rund 300 interessierte Zuhörer in das Foyer des Bonner Landgerichts gezogen hatte. Das Thema brennt offenbar vielen unter den Nägeln. Vor allem Erzieher in Kindertagesstätten oder aus der Ganztagsbetreuung sowie Lehrkräfte waren bei der von Richterin Saskia Wielpütz moderierten Podiumsdiskussion klar in der Mehrheit .