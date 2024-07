Prozess am Landgericht Männer erpressen Bekannten an Hotelbar in Bonn

Offenbar wollten sie in gewisser Weise „guter Bulle, böser Bulle“ spielen: Zwei 26 Jahre alte Männer müssen sich aktuell vor dem Bonner Landgericht wegen einer versuchten gemeinschaftlichen schweren räuberischen Erpressung sowie eines gemeinschaftlichen Diebstahls verantworten. Das Duo soll versucht haben, den Bekannten eines der beiden mit Gewaltdrohungen dazu zu bringen, ihnen mindestens 10.000 Euro zu zahlen. Dabei soll einer der Männer so getan haben, als ob er seinem Kumpel gegen den Aggressor zur Seite stehe, während er in Wirklichkeit mit diesem unter einer Decke steckte.