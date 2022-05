Kandidaten, Wahlbezirke, Briefwahl : Was Sie zur Landtagswahl 2022 in Bonn wissen müssen

Am 15. Mai 2022 findet die Landtagswahl statt. Foto: dpa/Oliver Berg

Bonn Am 15. Mai 2022 findet die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen statt. Fast 230.000 Menschen sind in Bonn wahlberechtigt. Wir geben einen Überblick über Wahlbezirke, Kandidaten und Parteien.

Am Sonntag, 15. Mai 2022, findet die nächste Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen statt. In welche Wahlkreise teilt sich dabei die Stadt Bonn auf? Welche Parteien können gewählt werden und welche Kandidaten stehen in Bonn zur Wahl? Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Fragen zur Landtagswahl in Bonn.

Welche Wahlkreise gibt es bei der Landtagswahl in Bonn?

Das Stadtgebiet Bonn teilt sich in die zwei Wahlkreise 30 (Bonn I) und 31 (Bonn II) auf. Zum Wahlkreis 30 gehört neben dem nördlichen Teil des Stadtbezirkes Bonn auch der Stadtbezirk Beuel. Der Wahlkreis 31 wird vom südlichen Teil des Stadtbezirkes Bonn sowie den Stadtbezirken Bad Godesberg und Hardtberg gebildet.

Welche Kandidaten stehen im Wahlkreis 30 zur Wahl?

Welche Kandidaten stehen im Wahlkreis 31 zur Wahl?

Welche Parteien stehen bei der Landtagswahl 2022 zur Wahl?

Folgende Parteien können in Bonn gewählt werden: CDU, SPD, FDP, AfD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, Piraten, Die Partei, Freie Wähler, BIG, ÖDP, Volkabstimmung, MLPD, Die Violetten, Gesundheitsforschung, Zentrum, DKP, Die Basis, DSP, Die Urbane, Liebe, Familie, neo, Die Humanisten, PdF, LfK, Tierschutzpartei, Team Todenhöfer sowie Volt.

Was wird mit der Erst- und der Zweitstimme gewählt?

Alle Wahlberechtigten haben zwei Stimmen: Mit der ersten Stimme werden die im jeweiligen Wahlkreis aufgestellten Direktbewerber gewählt. Gewählt ist, wer die meisten Erststimmen im Wahlkreis erhalten hat. Mit der zweiten Stimme wird die Landesliste einer Partei gewählt. Diese Stimme entscheidet über die Zusammensetzung des Landtages. Die Stimmzettel in den beiden Bonner Wahlkreisen enthalten jeweils zehn Kandidierende, die mit der Erststimme direkt gewählt werden können. Die landesweit einheitliche rechte Seite des Stimmzettels (Zweitstimme) weist 29 Parteien auf.

Wer ist in Bonn wahlberechtigt?

Wahlberechtigt ist, wer am Wahltag mindestens 18 Jahre alt ist, die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt und mindestens seit dem 16. Tag vor der Wahl in NRW wohnt. In das Wählerverzeichnis der Stadt Bonn werden Bürger aufgenommen, die mit erstem Wohnsitz in Bonn gemeldet sind. Am Stichtag 3. April 2022 waren das 228.257 Menschen. Etwa 2.880 Personen gehören bei der Landtagswahl 2022 zur Gruppe der Erstwähler.

Brauche ich meine Wahlbenachrichtigung für die Wahl?

Mit der Wahlbenachrichtigung werden alle Bonner darüber informiert, dass sie in das Wählerverzeichnis der Stadt eingetragen wurden und wahlberechtigt sind. Wählen dürfen aber alle Wahlberechtigten, auch ohne Wahlbenachrichtigung. In einigen Fällen kann es sein, dass Wahlberechtigte keine Benachrichtigung erhalten haben, zum Beispiel, weil ein klar beschrifteter Briefkasten fehlt und die Wahlbenachrichtigung somit nicht zugestellt werden konnte.

Wie funktioniert die Briefwahl in Bonn?

Alle, die bereits vor dem 15. Mai wählen möchten, können schon jetzt per Briefwahl ihre Stimme abgeben. Die Rückseite der Wahlbenachrichtigung enthält den Briefwahlantrag. Damit können Wahlberechtigte entweder per Post die Briefwahlunterlagen anfordern oder sich diese ab Montag, 11. April, im Wahlbüro aushändigen lassen. Wer möchte, kann direkt vor Ort den Stimmzettel ausfüllen und den Wahlbrief in die Urne werfen. Briefwahlunterlagen können außerdem online beantragt werden unter bonn.de/landtagswahl. Ebenfalls möglich ist die Nutzung des QR-Codes, der sich auf der Wahlbenachrichtigung befindet. Eine Briefwahl kann auch per E-Mail an wahlen@bonn.de beantragt werden. Von den insgesamt rund 2400 Wahlhelfenden in Bonn werden sich bei dieser Wahl knapp 600 ausschließlich um die Briefwahl kümmern.

Welche Wahlbüros gibt es in Bonn?

In jedem Stadtbezirk in Bonn gibt es ein Wahlbüro. Sie befinden sich im Stadthaus, Berliner Platz 2; im Rathaus Bad Godesberg, Kurfürstenallee 2-3; im Rathaus Beuel, Friedrich-Breuer-Straße 65 und im Rathaus Duisdorf, Villemombler Straße 1. Die Wahlbüros sind immer montags und donnerstags von 8 bis 18 Uhr, dienstags, mittwochs und freitags von 8 bis 13 Uhr, und am letzten Freitag vor der Wahl, 13. Mai, bis 18 Uhr geöffnet. Ein Termin ist nicht notwendig.

In wie viele Stimmbezirke teilt sich Bonn auf?

In Bonn gibt es 33 Kommunalwahlbezirke. Diese sind unterteilt in 177 Stimmbezirke sowie 61 Briefwahlbezirke. Wer am Wahlsonntag per Urnenwahl seine Stimme abgeben möchte, sollte sich vorab über den genauen Standort seines Wahlraums informieren. Die Adresse steht auf der Wahlbenachrichtigung.

Wie hat sich der Anteil der Briefwähler in Bonn verändert?

Der Anteil der Briefwähler hat in Bonn in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen: Gaben bei der letzten Landtagswahl 2017 nur 18,9 Prozent der Wähler ihre Stimme per Briefwahl ab, waren es bei der Europawahl 2019 bereits 32,1 Prozent. Während der Corona-Pandemie nutzen noch mehr Wähler die Möglichkeit der Briefwahl: 46,2 Prozent bei der Kommunalwahl 2020 und 52,8 Prozent bei der Bundestagswahl 2021.