Falsche Stimmzettel : 1000 Briefwahlunterlagen in Bonn müssen neu ausgestellt werden

In Bonn wurden bei der Briefwahl falsche Stimmzettel zugeschickt. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Rund 1000 Briefwähler in Bonn haben in den vergangenen Tagen falsche Stimmzettel erhalten. Die Stadt wird in Kürze neue Briefwahlunterlagen verschicken. Bisher verschickte Unterlagen in einem Bezirk werden für ungültig erklärt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Fink

Aufgrund eines Hinweises einer Wählerin ist die Stadt Bonn auf einen Fehler bei rund 1000 verschickten Briefwahlunterlagen aufmerksam geworden. So wurde der Wahlbezirk 13 „Äußere Nordstadt“ nicht dem Wahlkreis 30 Bonn I, sondern dem Wahlkreis 31 Bonn II zugeordnet. Entsprechend waren auf den Stimmzettel die falschen Kandidaten zur Wahl angegeben. Die Stadt informierte am Freitag die Öffentlichkeit über den Fehler und kündigte an, in Kürze den Briefwählern im entsprechenden Bezirk neue Unterlagen zuzuschicken.

„Der Fehler ist leider trotz des angewandten Vieraugenprinzips bei der Vorbereitung der Wahl nicht aufgefallen“, so die Stadt in einer Mitteilung. Die 1000 Briefwähler, die bis Mittwoch ihre Briefwahlunterlagen beantragt hatten, bekommen nun neue Unterlagen. „Das Wahlamt wird die bis zum 20. April ausgestellten Briefwahlunterlagen für diesen Bezirk für ungültig erklären und allen Briefwählenden neue, korrekte Unterlagen mit einem erklärenden Begleitschreiben zukommen lassen“, teilte die Stadt mit. Die Stadt bitte die Betroffenen, dieses Versehen zu entschuldigen.