Nach der Nordstadt : Auch aus Bad Godesberg melden Wähler Pannen bei den Briefwahlunterlagen

In Bonn wurden bei der Briefwahl falsche Stimmzettel zugeschickt. Foto: Benjamin Westhoff

Update Bonn Erst in der Nordstadt, jetzt auch in Bad Godesberg: Wählerinnen und Wähler aus Bonn melden Pannen bei den Briefwahlunterlagen. Die Stadt informierte die Öffentlichkeit über das weitere Vorgehen.



Von Lisa Inhoffen und Sebastian Fink

Nicht nur in der Bonner Nordstadt haben Bürgerinnen und Bürger in diesen Tagen offensichtlich falsche Briefwahlunterlagen für die NRW- Landtagswahl am 15. Mai erhalten. Auch aus Bad Godesberg meldete sich ein Wähler am Freitagnachmittag beim GA, auch er und seine Frau hätten falsche Stimmzettel erhalten.

Die Stadt Bonn informierte am Freitag die Öffentlichkeit über den Versand der falschen Stimmzettel in der Nordstadt, auf den sie von einer Wählerin hingewiesen worden war. Die 1000 Briefwähler, die bis Mittwoch ihre Briefwahlunterlagen beantragt hatten, bekommen nun neue Unterlagen. „Das Wahlamt wird die bis zum 20. April ausgestellten Briefwahlunterlagen für diesen Bezirk für ungültig erklären und allen Briefwählenden neue, korrekte Unterlagen mit einem erklärenden Begleitschreiben zukommen lassen“, teilte die Stadt mit. „Der Fehler ist leider trotz des angewandten Vieraugenprinzips bei der Vorbereitung der Wahl nicht aufgefallen“, so die Stadt in einer Mitteilung, in der sie sich für den Fehler entschuldigt. Zu dem Zeitpunkt lag der Hinweis auf ebenfalls falsche Stimmzettel in Bad Godesberg noch nicht vor.

Godesberger will im Zweifelsfall Einspruch einlegen

Er habe den Fehler leider zu spät bemerkt und den Stimmzettel bereits ausgefüllt, so ein betroffener Wähler aus Godesberg. Er bitte deshalb die Stadt kurzfristig um Mitteilung, was er tun könne, um einen zutreffenden Stimmzettel zu erhalten. „Ich behalte mir vor, gegen die Wahl Einspruch einzulegen, wenn nicht absolut korrekt sichergestellt werden kann, dass diese Fehler sämtlich vor der Wahl bereinigt werden, und bitte um Mitteilung, wie Sie dies umsetzen werden“, kündigt der Mann in einem Schreiben an die Stadt an, das er auch an den GA geschickt hat.

Auch hier prüfte die Verwaltung umgehend und kam zu dem Ergebnis: Im Godesberger Fall wurden zwar die richtigen Wahlscheine erstellt, den Briefwahlunterlagen jedoch im Rahmen des Produktionsprozesses durch das beauftragte Unternehmen der Stimmzettel für den falschen Wahlkreis beigefügt. „Nach Auskunft des externen Dienstleisters soll es sich um eine zweistellige Zahl von Fällen handeln“, so Vize-Stadtsprecher Marc Hoffmann am Freitagabend. Die genaue Anzahl habe die Stadtverwaltung selbst bislang nicht ermitteln können. Weitere Informationen sollen am Montag folgen. Die Stadt bittet alle Bürger in Bad Godesberg, die einen Stimmzettel für den falschen Wahlkreis erhalten haben, sich mit dem Wahlamt per Mail an wahlen@bonn.de in Verbindung zu setzen.

44.000 haben bereits Briefwahlunterlagen beantragt

Von den rund 230.000 wahlberechtigten Bonnern haben laut Presseamt bereits rund 44.000 ihre Briefwahlunterlagen für die Landtagswahl beantragt (Stand Freitag, 22. April). Davon machten etwa 31.250 Wahlberechtigte von der Möglichkeit des Online-Antrags Gebrauch.

Bei der vergangenen Bundestagswahl und der vorangegangenen Kommunalwahl kam es bereits zu Problemen bei der Briefwahl. Damals ärgerten sich Wähler vor allem über Verzögerungen bei der Zustellung der Unterlagen. Auch wurden im vergangenen Jahr Briefwahlunterlagen teils doppelt verschickt.