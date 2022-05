Schüler fragen Politiker : Bonner Landtagskandidaten antworten auf Schüler-Fragen

Bonn Acht Schüler aus Bonn, Bad Godesberg, Hardtberg und Beuel, die selbst noch nicht wählen dürfen, haben den Bonner Landtagskandidaten Fragen zu den Themen Umwelt, Sicherheit, Mobilität und Bildung gestellt. Hier sind die Antworten der Politiker.

Sie sind die Zukunft, haben aber keine Stimme – zumindest die meisten von ihnen. Von den rund 40.000 Bonner Schülern und Schülerinnen darf nur ein kleiner Teil am Sonntag, 15 Mai, mit abstimmen, wenn in Nordrhein-Westfalen ein neues Landesparlament gewählt wird. Wer unter 18 ist, darf seine Stimme noch nicht abgeben.

Der GA wollte dennoch wissen, was die Themen sind, die die jungen Menschen beschäftigen und hat sie gebeten, Fragen an die Bonner Direktkandidaten zu stellen. Die Themen, zu denen sie fragen konnten, waren Umwelt, Sicherheit, Mobilität und Bildung. Die Politiker sollten kurz und knapp antworten. Dafür hatten sie nicht mehr als 280 Zeichen zur Verfügung, also die maximale Länge eines Tweets.