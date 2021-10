Hoffnung auf Platz an weiterführender Schule : Lange Suche nach einer Schule nimmt gutes Ende

Sie haben lange auf einen Schulplatz der Nähe des Wohnortes gewartet: Dirk Wittfeld und sein Sohn. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Über Monate sucht eine Bonner Familie einen Schulplatz für den elfjährigen Sohn. Der von der Stadt angebotene Platz ist vom Wohnort weit entfernt. Das muss laut Bezirksregierung Köln in Kauf genommen werden. Am Ende nimmt eine private Gesamtschule den Jungen auf.



Auf vier Jahre Grundschule folgt die neue Herausforderung an einer weiterführenden Schule. Soweit die einfache wie bekannte Rechnung gemäß der Schulpflicht. Schwierig wird es mitunter, wenn keine passende Schule in der direkten Umgebung gefunden wird. Dann steht im schlimmsten Fall eine zeitraubende Suche an, die zur Nervenprobe werden kann. So erging es in den vergangenen Monaten Dirk Wittfeld und seiner Familie. Ehe der elfjährige Sohn jetzt eine freie Gesamtschule besuchen kann, stand eine mittlere Odyssee.

Das Wichtigste im Überblick: Im Januar 2021 begeben sich die Wittfelds wie viele andere Familien auf die Suche nach einer weiterführenden Schule. Nach einigen Überlegungen, welche Schulform es für Linus, der bislang eine Waldorfschule besucht hat, werden soll, bewirbt sich Dirk Wittfeld stellvertretend für seinen Sohn an verschiedenen Schulen, die in der Umgebung vom Wohnort Endenich liegen. Überall haben sie Pech: „Alle meldeten uns zurück, dass sie voll sind.“ Da die Familie zunächst nicht bereit war, den Radius zu vergrößern, ging einige Zeit ins Land. „Irgendwann wurde es enger und wir haben uns an die Stadt und an die Bezirksregierung gewandt.“

Nicht immer ist die gewünschte Schule eine Option

Der Übergang in eine weiterführende Schulform ist klar geregelt. „Die Aufnahmeentscheidung liegt allein bei den Schulleitungen“, sagt Markus Schmitz vom Presseamt der Stadt Bonn. Die Aufnahme an den Schulen erfolge bei den jüngsten Zugängen je nach vorhandenen Kapazitäten. „Gerade an den weiterführenden Schulen ist aber nicht immer in der benötigten Jahrgangsstufe auch ein Schulplatz an der gewünschten oder der wohnortnahen Schule vorhanden.“ So erlebten es auch die Wittfelds, die eine Gesamtschule für Linus favorisierten. „Bei Absage an einer Gesamtschule stehen Schulplätze in den übrigen Schulformen zur Verfügung, bei Absagen aller anderen Schulformen ein Schulplatz an der gewünschten Schulform“, ergänzt Schmitz. Die gesetzliche Regelung sehe vor, dass eine Familie nach vergeblicher Suche einen Platz von der Bezirksregierung zugewiesen bekommt.

Bei den Wittfelds sollte es eine Gesamtschule in Bad Godesberg sein. „Das wären 23 Stationen mit dem Bus“, sagt der Vater des Elfjährigen, „das wollten wir dem Jungen nicht zumuten.“ Die Bezirksregierung sieht das anders: Bei der Schulplatzsuche gelten die Entfernungsgrenzen der Schülerfahrkostenverordnung NRW, die übrigens auch von den Gerichten für diese Frage zugrunde gelegt werden“, sagt eine Sprecherin auf Anfrage, „danach sind einem Schüler der Sekundarstufe I Entfernungen von bis zu 90 Minuten pro Strecke zuzumuten.“