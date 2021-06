Einkaufen ohne Termin und Test : Das Lebensgefühl Innenstadt ist zurück

Geduldig wartet die junge Kundschaft in der Schlange vor Tea Mate an der Vivatsgasse. Foto: Andreas Baumann

Meinung Bonn Trotz des trüben Wetters: Die Bonner City war am Samstag knackend voll. An der Länge der Warteschlangen vor den Geschäften konnte man gut erkennen, welche Ketten bei den jungen Bonnerinnen und Bonnern am beliebtesten sind.