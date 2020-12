Polizei sucht Tatverdächtige : Unbekannte entreißen Mann in Tannenbusch seinen Laptop

Unbekannte entreißen Mann in Tannenbusch seinen Laptop

Bonn Am Mittwochabend haben vermutlich drei Männer einem 56-Jährigen in Tannenbusch auf offener Straße seinen Laptop geraubt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein 56-Jähriger ist am späten Mittwochabend in Bonn-Tannenbusch vermutlich Opfer von drei tatverdächtigen Männern geworden. Denn gegen 21.50 Uhr wurde er laut Polizeiangaben auf der Oppelner Straße von den noch unbekannten Männern beraubt. Dabei entwendeten sie gewaltsam eine Laptoptasche mit Computer, die das mutmaßliche Opfer bei sich trug.

Zunächst wurde der 56-Jährige laut eigenen Angaben auf dem Weg zu einer Hotelanlage von den drei Tatverdächtigen auf dem Gehweg angesprochen. Schließlich versuchte einer der drei, ihm seine Laptop-Tasche zu entreißen. Als der Attackierte die Tasche weiter festhielt, schlug ihm einer der Männer mit der Faust in Gesicht. Im weiteren Verlauf wurde er von einem der mutmaßlichen Räuber gegen den Oberkörper getreten. Der 56-Jährige kam dabei zu Fall und rief um Hilfe. Die Tatverdächtigen entwendeten daraufhin die Tasche, in der sich neben einem Laptop auch persönliche Gegenstände befanden, und flüchteten in Richtung Einkaufszentrum. Durch den Schlag und den Tritt erlitt das mutmaßliche Opfer leichte Verletzungen.