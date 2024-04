Zehnjährige gekrönt Larissa Lin ist Bonns neue Kirschblütenprinzessin

Mit der Krönung einer Kirschblütenprinzessin wolle man die Schönheit der Kirschblüte in der Bonner Altstadt feiern, teilten Lucilene Pampolha und Ulrike Tscherner-Bertoldi vom Kinderatelier im Frauenmuseum mit. Und mit der früheren Stadtplanerin Brigitte Denkel war es schließlich auch eine Frau, die die Kirschblüte in Bonn initiiert hatte. Denkel betreute in den 1970er und 1980er Jahren die Sanierung der inneren Nordstadt – und kam auf die Idee, die größeren Straßen der Altstadt mit den heute weltberühmten japanischen Zierkirschen zu säumen. Das Frauenmuseum möchte überdies Mädchen die Gelegenheit bieten, eigene Ideen zum Ausdruck zu bringen.