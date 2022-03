Unfall bei Villich : Lastwagen verliert Dixi-Klos auf der A59

Beuel Ein Lastwagen hat am Mittwochmorgen seinen Anhänger mit mobilen Toilettenhäuschen auf der A59 verloren. Der Vorfall endete glimpflich, verletzt wurde niemand.

Zu einem kuriosen Unfall - mit glimpflichem Ende - ist es am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr auf der A 59 in Fahrrichtung Köln in Höhe von Vilich gekommen. Wie die Sankt Augustiner Autobahnpolizei auf Anfrage mitteilte, hatte sich der Anhänger eines 3,5-Tonners, der mobile Toiletten geladen hatte, bei einem Bremsmanöver gelöst und war unter das Zugfahrzeug gerutscht.