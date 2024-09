Sport und Spenden gegen Kriege Laufen für den Frieden

Wie umgehen mit Nachrichten zu Gewalt und Krieg in Schulen? Diese Frage stellt sich das forumZFD in seiner Arbeit und bereitet den Friedenslauf mit Workshops vor, in denen sich die Schüler interaktiv mit den Themen Gewalt, Flucht und Frieden auseinandersetzen. Theaterpädagogin Heike Werntgen erklärt, dass sie bei den Wurzeln gewaltvoller Konflikte ansetzen: Friedliche Kommunikation und der gewaltfreie Umgang mit Konflikten sollen bei den Schülern gefördert, Vorurteile abgebaut werden. In höheren Klassen geht es zudem verstärkt um weltpolitische Konflikte und die Frage, was echter Frieden eigentlich bedeutet. Die erste Antwort laute meist: „Ja, kein Krieg eben!“