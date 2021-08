Interview zur Lautstärke bei Veranstaltungen : „Der leiseste Ort ist tatsächlich auf der Bühne“

Effektvoll: Die Rammstein-Coverband Völkerball bei einem Auftritt im Juli in Wiesbaden. Foto: imago images/BOBO

Interview Bonn Die Rammstein-Coverband Völkerball hat ihr Konzert im Kulturgarten am Römerbad abgesagt, weil sie dort die Lautstärke nicht so aufdrehen darf, wie sie für ihren Musikstil benötigt. Mit Eventmanager Sandro Heinemann vom Kulturgarten und Völkerball-Bassist Tilmann Carbow sprachen Lisa Inhoffen und Nicolas Ottersbach.

Wie laut sollte man Musik hören?

Tilmann Carbow: Nach oben hin werden da manche Musiker keine Grenzen setzen. Aber es sollte ja immer angenehm sein fürs Ohr, sollte aber auch einen gewissen Druck haben. Also gerade Rockmusik sollte im Körper ankommen und nicht nur im Ohr. Es sollte aber trotzdem angenehm bleiben fürs Publikum und es dürfen keine Hörschäden dabei herauskommen. Musik muss gut klingen. Mit den heutigen technischen Möglichkeiten ist das ja überhaupt kein Problem, auch ein angenehmes Hörverhalten Verhalten und trotzdem einen gewissen Druck herzustellen.

Tragen Sie auf der Bühne Kopfhörer?

Carbow: Wir spielen alle mit In-Ear-Kopfhörern, haben also Stöpsel in den Ohren. Wir haben gar keine Monitor-Boxen, die die Bühne beschallen. Die einzigen Geräuschquellen sind das Schlagzeug und der Sänger. Wir hören uns alle nur über die Ohrhörer.

Auf eine erträgliche Art und Weise?

Sprechen über die Lautstärke von Konzerten: Sandro Heinemann (l., Veranstalter) und Tilmann Carbow (Völkerball). Foto: Benjamin Westhoff

Carbow: Ich kann mir meine Lautstärke selber einstellen. Wir sind alle so eingepegelt, dass jeder das hört, was er hören will und was er braucht. Der leiseste Ort ist tatsächlich auf der Bühne.

Muss Musik denn so laut sein, dass sie anderen Menschen auf den Keks geht?

Carbow: Nein. Niemand möchte, dass sich irgendwer gestört fühlt. Trotzdem verkaufen wir auch eine Emotion, und eine Emotion stellt man gerade bei Musik auch über eine gewisse Lautstärke her. Wenn wir das in Frage stellen, müsste man das Konzept der Diskothek völlig in Frage stellen. Dann könnte man nur noch Silent-Partys mit Kopfhörern machen, wie sie ja auch hier in Bonn schon stattgefunden haben. Aber das kann ja nicht das Mittel sein. Zu einer gewissen Musik gehört ein Gefühl, was der Körper als Resonanzraum braucht und aufnimmt. Es ist ein schmaler Grat, jemanden nicht zu stören und trotzdem den Leuten ein Konzerterlebnis zu bringen, was sie erwarten und auch bezahlt haben. Am Ende sind wir Dienstleister.

Könnten Sie sich vorstellen, dass die Zuschauer bei den Bonnlive-Konzerten Kopfhörer tragen, damit sich niemand mehr über zu laute Musik beschwert?

Sandro Heinemann: Ich glaube, dass es bei vielen Live-Veranstaltungen wenig Sinn ergibt, weil man auch von der Interaktion untereinander lebt. Wenn man nur einen Kopfhörer auf hat, dann geht dieses Gemeinschaftsgefühl definitiv verloren. Ich war tatsächlich vor vier Wochen bei einem Probe-Festival, wo ab 22 Uhr Silent-Party war. Das ist mal eine ganz coole Sache, aber es fehlt der Austausch. Da gab es dann auch drei verschiedene Kanäle. Das heißt, die Leute haben auch noch komplett anders auf die Musik reagiert.

Carbow: Wir haben uns viele Sachen bis vor zwei Jahren nicht vorstellen können, Autokonzerte zum Beispiel. Es ist für uns als Musiker sehr schwierig, das zu transportieren an Emotionen, was wir nach außen tragen wollen, wenn du nicht siehst, wer vor dir steht. Es war für alle eine tolle Möglichkeit, überhaupt zu spielen. Aber zu Recht hat sich das Konzept nicht durchgesetzt (lacht).

Sind die Menschen lärmempfindlicher geworden?

Heinemann: Das ist allgemein schwer zu sagen. Es mag durchaus sein, dass Leute, die normalerweise gewohnt waren, das vielleicht außerhalb der Pandemie häufiger mal was vor der Tür war, jetzt anderthalb Jahre weniger mitbekommen haben und vielleicht dementsprechend ein bisschen empfindlicher geworden sind. Im Großen und Ganzen glaube ich aber nicht, dass das nachhaltig eine große Rolle spielen wird. Das ist ja auch ein total individuelles Gefühl. Es verspürt nicht jeder eine gleiche Empfindlichkeit, was Musik angeht. Ich glaube nicht, dass es da große Unterschiede zu vor der Pandemie gab oder gibt.

Sind Sie als Veranstalter lauter geworden?

Heinemann: Im Gegenteil. Der Kulturgarten ist definitiv im Vergleich zum vergangenen Jahr ein klein wenig leiser geworden. Und er war letztes Jahr schon nicht richtig laut.

Herr Carbow, sinngemäß haben Sie mal gesagt, dass Sie keinen Bock haben in Bonn zu spielen. Sind die Bonner empfindlicher als andere Zuhörer und vor allem Anwohner?

Carbow: Ich will das nicht verallgemeinern in Bonn. Ich kann nur sagen, was ich mitkriege. Wir spielen in sehr vielen unterschiedlichen Städten. Und so massiv wie aktuell im Kulturgarten haben wir uns lange nicht über Lautstärke auseinandersetzen müssen. Es gibt immer Einschränkungen. Es ist, gerade wenn man in Städten und Open-Air spielt, ganz normal, dass man auch Rücksicht auf seine Nachbarn nehmen muss. Da sind wir auch dabei. Wichtig ist, dass es geregelte Messverfahren gibt. In Bonn ist uns schon passiert, dass es eine reine, willkürliche Sache war. Da kam jemand und sagte, das ist zu laut. Damals war es das Ordnungsamt. Die Ansage war: Es muss leiser, ansonsten müsst ihr abbrechen. Sowas hatten wir nur in Bonn, und einmal ist uns in Bad Honnef der Strom abgedreht worden. Scheinbar ist das ein Problem, was hier am Rhein herrscht.

Das Ordnungsamt kann also einfach den Saft abdrehen, obwohl man sich an die Schutzmaßnahmen hält? Erhält man im vornhinein eine Schallschutzauflage?

Carbow: Im Idealfall ist es so, in diesem Fall in der Rheinaue war es nicht so. Also das war in der Rheinaue damals. Dann kommt während der Veranstaltung jemand und sagt, dass es zu laut ist. Das ist aber ein rein subjektiver Eindruck. Das kann man so nicht machen. Da stehen dann 5000 Leute und die wollen dann ja auch was hören. Irgendwann stand unser Tontechniker neben mir und hat nur die Arme gehoben und gesagt ‚Ich kann nichts mehr machen’. Und dann haben wir die letzten fünf Lieder irgendwie quasi Zimmerlautstärke gespielt. Das ist natürlich ein Witz.

Das ist dann die Situation, wo die Künstler sagen, sie könnten auf der Bühne die Leute an der Bierbude reden?

Carbow: So ähnlich war es. Ich hätte super gerne im Kulturgarten gespielt, ganz davon abgesehen, dass ich aus Bonn komme und noch fünf weitere aus Band und Crew Bonner sind. Aber dann ging es relativ schnell los mit einer Lautstärkeauflage, die wir so nicht akzeptieren konnten. Da ging es um 88 dB. Da wurde sich vonseiten der Stadt nicht mehr bewegt.

Wie laut sind 88 dB?

Heinemann: Deutlich leiser als ein Flugzeug. Normale Konzerte oder Diskobesuche finden mit zwischen 95 und 100 dB statt

Aber wenn 88 Dezibel auf dem Platz sind, ist auf dem Nachbargrundstück doch schon viel weniger, oder?

Heinemann: Grundsätzlich ist es so, dass der Pegel auf dem Platz irrelevant ist, sondern es ist wichtig, was beim ersten Nachbarn ankommt und da gibt es klare Richtlinien. Das wird abgestuft nach Bebauungsart. Im Kulturgarten sind wir nicht weit weg vom allgemeinen Wohngebiet. Dementsprechend dürfen wir am nächsten Nachbargrundstück bei einem normalen Ereignis 55 Dezibel haben. Es gibt dann Sondergenehmigungen, die erteilt werden können, für sogenannte seltene Ereignisse. Das sind insgesamt 18 Stück im Jahr im jeweiligen Einzugsbereich. Und davon hatten wir auch unter anderem für das Völkerball-Konzert auch eines beantragt. Je nach Auslegung dürfen wir am nächsten Grundstück 60 oder 65 Dezibel haben. Es war am Anfang so, dass die Stadt uns gesagt hat, sie möchte gerne verhindern, dass wir bei jedem seltenen Ereignis 65 Dezibel spielen. Das wären etwa 92dB auf dem Platz. Wir sollen noch mal schauen, ob es nicht einzelne Konzerte gibt, die wir auch mit 60 Dezibel am nächsten Nachbargrundstück spielen können. Und dann haben wir eine Auswahl an die Stadt geschickt, Völkerball war bei den 65er-Ereignissen dabei. Andere wie Brings und Kasalla brauchen das nicht, die waren leiser. Und dann kam leider im Anschluss doch eine relativ große Beschwerdelage und von der Stadt entschieden, dass man diese wohlwollende Auslegung des Freizeitlärmerlasses mit 65 Dezibel nicht mehr tragen möchte. Und das war genau der Knackpunkt. Bei fünf Dezibel wissen wir selber, dass es eine gefühlte Verdoppelung der Lautstärke für das menschliche Gehör ist. Das macht richtig was aus.

Wie kann man das Problem lösen?

Heinemann: Was in Bonn ein Riesenproblem ist, dass wir keine so richtig für Open-Air ausgelegte Spielstätte haben. Der Kunstrasen hat sich in den letzten Jahren gut etabliert, aber er hatte von Tag 1 an Lautstärkeprobleme. Wenn ich mir zum Beispiel Mönchengladbach mit dem Hockeypark anschaue, der liegt ein bisschen außerhalb, da gibt's nicht direkte Anwohner, die sich beschweren und deswegen funktioniert es da sehr gut. Wir wollen natürlich schauen, dass wir die Anwohner schonen und schützen. Ich kann verstehen, dass man nicht Hurra schreit, wenn drei Monate lang direkt neben dem Balkon eine Veranstaltungsstätte ist. Deswegen war das von uns schon auch so angedacht, dass wir eben ein paar leisere Konzerte spielen, ein paar mit dieser mittleren Genehmigung mit 60 dB und ein paar wenige mit einer hohen dB-Schwelle. Die hohe wurde dann aber wie gesagt leider dann doch nicht genehmigt, obwohl es zuerst in Aussicht gestellt worden ist.

Haben Sie schon vor Völkerball erlebt, dass eine Band abgesagt hat wegen dieser Thematik?

Heinemann: Nachdem eine Show schon veröffentlicht war, ist es das erste Mal. Im Vorfeld ist das ganz oft der Fall. Bei Veranstaltungen, die wir Bonn produziert haben, sei es Panama Open Air Festival oder Rockaue, fragen die Künstler oft bis immer, wie die Lautstärke-Restriktionen sind. Die teilt man dann transparent mit. Und dann gibt es einige Künstler, die absagen.

Was sind das für Künstler?

Heinemann: Elektro- und Rockmusiker. Das sind die beiden Lautstärke-Extreme. Bei einer Pop-Show kann man auch mal ein zwei Dezibel weniger akzeptieren. Aber im rockigen und im elektronischen Bereich ist das schwierig.

Hat Völkerball schon einmal woanders abgesagt?

Carbow: Dass wir wegen der Restriktion zur Lautstärke absagen, ist das erste Mal. Eine veröffentliche Show abzusagen ist ein ganz großes Problem. Die Leute verstehen es nicht. Viele verstehen es aber auch, weil sie wissen, wie leise es sein kann. Wir haben uns schwer damit getan. Das Konzert ist ja schon einmal verlegt worden, ursprünglich war es im Brückenforum geplant. Andererseits: Wenn die Leute nur für die Hälfte ihres Geldes etwas geboten bekommen, wäre das auch nicht okay.

Also hängen die Beschwerden auch mit dem Musikstil zusammen?

Heinemann: Auf jeden Fall. Wenn Grönemeyer spielt, dann gibt es Beschwerdeführer, die sagen, warum soll ich mich da beschweren. Das ist doch super, da spielt doch Grönemeyer. Wenn es dann eben eine Musik ist, die nicht die Akzeptanz in der breiten Masse hat wie sie ein Herbert Grönemeyer hat, dann gibt es definitiv mehr Beschwerden. Da rede ich nicht mehr nur von doppelt so vielen Beschwerden. Das sind dann eher etliche mehr.

Obwohl die objektive Lautstärke gleich ist?

Carbow: Dieses subjektive sich gestört fühlen hat nicht unbedingt nur was mit der Lautstärke zu tun. Das hat auch mit dem Musikgeschmack zu tun. Der einzige Ansatzpunkt, um sich wirklich rechtlich sicher zu beschweren und eine Veranstaltung im Zweifel zu unterbinden, ist die Lautstärke. Dann rufen die Leute das Ordnungsamt wegen Lärmbelästigung an, natürlich nicht, weil ihnen die Musik nicht gefällt. Damit käme man ja nicht weit.

Es gibt ja auch schon viele technische Möglichkeiten, um den Lärm zu lenken. Was unternehmen Sie da?

Heinemann: Alles, was geht. Die modernen Beschallungssysteme haben sich in den letzten Jahren unfassbar verbessert. Es gibt zwei Hauptprobleme, die auch beim menschlichen Gehör für Störempfindung sorgen und die in Messungen zusätzliche Impulszuschläge verursachen. Das sind einmal besondere Tiefen, also Bässe. Und das zweite sind besondere Schreispitzen. Diese Extreme führen zu einem besonderen Gefühl. Die Basssysteme sind so gebaut, dass nach hinten weg eine Bass-Entkopplung stattfindet. Bei der Sprache werden die sehr hohen Frequenzen gekappt. Das ist für das menschliche Gehör irrelevant. Aber auf die Entfernung hin macht das einen extremen Unterschied.

Wird der Ton auch gelenkt?

Heinemann: Das wurde schon in den 1980ern gemacht. Da gibt's mittlerweile Computerprogramme, die einem auf den Zentimeter genau sagen können, wo kommt was an, mit welcher Lautstärke, wie entwickelt sich das.

Und der Rhein?