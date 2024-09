Familienalltag mit der chronischen Erkrankung Zöliakie Ein Spießrutenlauf zwischen Gluten-Fallen

Special | Bonn · Wenn die siebenjährige Charlotte und ihre Mama Carolin Blau Lust auf ein Eis haben, gibt es für sie in Bonn eigentlich nur ein Eiscafé. Ausgerechnet das „Solo Qui“ am Bonner Marktplatz, dessen Name ins Deutsche übersetzt „Nur hier“ bedeutet. Ein Volltreffer für die beiden - aus gesundheitlichen Gründen.

23.09.2024 , 10:13 Uhr

Nur im Eiscafé ihres Vertrauens sind Carolin Blau und ihre siebenjährige Tochter Charlotte sicher, dass sie ihr Eis ohne Reue essen. Beide leiden an Zöliakie. Foto: Sylvia Binner

Von Sylvia Binner