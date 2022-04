Filiale in Bonn : Esso-Tankstelle an der Reuterstraße geht der Sprit aus

Zapfsäulen an einer Tankstelle. Bei Esso an der Reuterstraße gab es am Montagmorgen keinen Treibstoff (Symbolbild). Foto: dpa/Peter Kneffel

Bonn Am Montagmorgen war es Kunden nicht möglich, an der Esso-Tankstelle auf der Reuterstraße zu tanken. Die Tanks der Filiale waren leer. An einem generellen Engpass lag das allerdings nicht.

Autofahrern war es am Montagmorgen an der Esso-Tankstelle an der Reuterstraße nicht möglich zu tanken. Um 10 Uhr morgens war das Gelände entsprechend wenig frequentiert, kein einziges Auto stand vor der Filiale. Ein Zettel an der Ladentür ließ verlauten, dass aufgrund von leeren Kraftstoff-Tanks jedwedes Tanken an der Filiale nicht möglich sei.

Auf erste Nachfrage am Montagmorgen konnten die Tankwartinnen vor Ort noch keine Auskunft über den Hintergrund geben. Erst am späten Nachmittag meldete sich die Pressestelle des Partnerunternehmens Euro Garages (EG). Es habe ein technisches Problem an der Tankanlage gegeben. Außerdem habe eine Lieferverzögerung aufgrund eines Fahrermangels dazu geführt, dass es nicht genügend Treibstoff vor Ort gab.

Beides werde im „Laufe des Nachmittags behoben“, so die EG-Sprecherin. Von weiteren, vergleichbaren Ausfällen im Bonner Gebiet ist dem GA nichts bekannt. Die Sprecherin der Aral-Gesellschaft etwa sagte auf Anfrage, es gebe keine Engpässe im Tankstellen- oder Raffineriegeschäft des eigenen Unternehmens.